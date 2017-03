Massaal gedeeld op Facebook: gestolen Audi TT weer terecht

Foto: Facebook/Wilma Bertram

WEZEP - De wereld was te klein voor Wilma Bertram uit Wezep. Op Facebook plaatste ze een oproep nadat haar Audi TT gestolen was. Nu een paar dagen later is de auto gevonden. 'Lieve mensen onze auto is teruggevonden! Hij is gevonden op een parkeerplaats in Amersfoort en lijkt zonder schade.'

De oproep van een paar dagen eerder werd op Facebook meer dan 7.000 keer gedeeld. In dat bericht vertelt Bertram dat een proefrit helemaal verkeerd uitpakt. 'De man wilde onder een lantarenpaal de auto bekijken. Als ze bij de uitlaat zijn sprint de man terug de auto in en rijdt weg.' Ze is woedend. 'Wij zijn echt van slag en hopen dat de auto terugkomt al is de kans nauwelijks aanwezig. Ongelofelijk boos... Waar wij hard voor werken wordt door zo'n klootzak in één keer afgenomen.' Maar een paar dagen later is het dan toch echt waar, de auto is terug. 'Heel erg bedankt voor het delen, wij zijn enorm blij dat hij terecht is.'