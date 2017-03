'Lening voor ouderen te weinig aangeboden'

ELST - Volgens ouderenbond ANBO bieden veel te weinig gemeenten de zogeheten blijverslening aan. Met deze regeling kunnen ouderen geld lenen om hun huis aan te passen.

In onze provincie doen nu vijf gemeenten mee aan deze blijversregeling; Overbetuwe, Renkum, Berkelland, Aalten en Bronckhorst. Hier kunnen ouderen geld lenen van de gemeente om verbouwingen te kunnen betalen. Veel ouderen blijven thuis wonen en hebben door lichamelijke achteruitgang aanpassingen in huis nodig. Maar geld daarvoor lenen bij de bank is in de praktijk lastig: een hypotheek verhogen of een lening aanvragen kan vaak niet.

Nog fit en toch al woning aanpassen

Frans Petersen uit Elst heeft deze week de lening rond gekregen met de gemeente Overbetuwe. De 66-jarige Petersen en zijn 57-jarige vrouw Marion gaan verbouwen. De keuken moet ruimer en ook de douche. Later is er dan ook plek voor een douchestoel. Er is door Frans al eerder een helling richting voordeur aangelegd. Opmerkelijk is wel dat Frans nog heel fit is. 'Mocht ik in de toekomst behoeftig worden, dan zijn de voorzieningen al wel getroffen', aldus Frans.

Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze meedoen aan die regeling. Volgens de ANBO is het van groot belang dat veel meer gemeenten zich aansluiten. Ook is de regeling te weinig bekend. Daarbij zouden ouderen in een eerder stadium moeten nadenken over eventuele aanpassingen in huis.

De gemeenten krijgen het geld van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Als een oudere met een blijverslening overlijdt, gaat het geld weer terug naar de gemeente. Het geld wordt dan weer ingezet voor een nieuwe blijverslening.