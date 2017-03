Ben je stinkend rijk, dan ben je (meer dan) welkom in Arnhem

ARNHEM - Het college van B&W in Arnhem wil gefortuneerden naar de stad lokken. Het college stelt 14 groene plekken in de stad voor waar peperdure huizen gebouwd mogen worden. De komende 7 jaar moeten zo'n 250 villa's in het groen verrijzen.

Volgens SP-wethouder Ritsema is dat goed voor de Arnhemse economie. 'Er zijn mensen met hoge inkomens die nu buiten Arnhem naar een woning zoeken. Die mensen willen we graag houden', aldus de wethouder. 'Als we mensen van buiten de stad hier naar toe kunnen trekken, is dat heel goed voor de Arnhemse economie.'

Ruim 800.00 euro maar je kunt er zo in

Het perceel aan De Braamweg nummer 1 is één van de 14 locaties waar straks villa's gebouwd mogen worden. 'Deze plek leent zich daar uitstekend voor', zegt projectontwikkelaar Ursula van Wandelen met een brede glimlach. 'Deze woningen worden aangeboden vanaf 820.000 euro. Je kan er zo in.'

Arnhem geldt als één van de groenste steden van Nederland. Door op 14 prachtige groene plekken woningbouw toe te staan, verkwansel je die positie dan niet? 'Nee helemaal niet', zegt wethouder Ritsema. 'Je kan woningen bouwen in het groen op een hele mooie manier. Mocht het zo zijn dat er groen verdwijnt, dan zullen wij dat elders compenseren.'

'Werk volgt wonen'

En dan het idee dat de superrijken huizen mogen bouwen op de mooiste groene plekken van Arnhem. Heeft de SP-wethouder daar geen moeite mee? 'Ook SP'ers denken aan hogere inkomens. We bouwen voor alle klassen', aldus wethouder Ritsema. 'Het is over het algemeen zo: werk volgt wonen. Het zijn mensen die iets ondernemen waardoor er in Arnhem ook weer meer reuring komt, werkgelegenheid. Daar hopen we op en dat is een van de redenen waarom we deze groep aan Arnhem willen binden.'