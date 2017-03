Verziekte werksfeer: PostNL-sorteerders staken

ARNHEM - Ruim 50 personeelsleden van de voorbereidingslocatie van PostNL in Arnhem staken dinsdag en lopen een protestmars van de werklocatie aan de Boulevard Heuvelink naar de John Frostbrug. De stakers zijn boos op PostNL, omdat ze na een gedwongen verhuizing geen reiskosten en reistijd meer vergoed krijgen.

De medewerkers werkten tot augustus vorig jaar in Nijmegen, maar op die locatie brak brand uit. Daardoor werden de werkzaamheden noodgedwongen verplaatst naar Arnhem, maar kreeg het personeel voor de extra reistijd geen uitbreiding van uren en geen reiskosten vergoed. Vakbond FNV wil dat dat alsnog gebeurt tot en met volgend jaar.

Ontslagen

Volgens bestuurder Ger Deleij van de FNV rommelde het al eerder bij PostNL in Nijmegen. 'De mensen werden niet correct uitbetaald voor gemaakte overuren en er werden mensen ontslagen terwijl men op een drukke dag de post niet op tijd weg kreeg. Dat leidde toen tot een totaal verziekte werksfeer', aldus Deleij.

Dezelfde regeling als anderen

Volgens een woordvoerder van PostNL was de extra reistijd- en kostenvergoeding een tijdelijke maatregel en is ruim van tevoren aangekondigd dat die door een reorganisatie zou gaan verdwijnen. De mensen, die vanuit Nijmegen moeten komen, krijgen volgens PostNL door de nieuwe vorm van werken vanuit Arnhem dezelfde regeling als andere werknemers, die soms ook van buiten Arnhem komen. De woordvoerder denkt niet, dat de postbezorging door de staking in gevaar komt.