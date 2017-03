KNVB start onderzoek na opstootje Jong De Graafschap

DOETINCHEM - De KNVB is een vooronderzoek gestart naar de ongeregeldheden bij Jong De Graafschap tegen OJC Rosmalen van dit weekend. In een tumultueuze slotfase ontving de trainer van Jong De Graafschap, Richard Roelofsen, rood. Ook een speler van Rosmalen moest vertrekken.

'We hebben de wedstrijdrapportages bij de clubs en de scheidsrechter opgevraagd. Dat is altijd de eerste stap bij zulke vervelende incidenten. Dan kunnen we bepalen wat er nou precies is gebeurd. Als dat gedaan is kunnen we de tuchtcommissie inschakelen en die gaan dan bekijken of ze de zaak in behandeling nemen', vertelt een woordvoerder van de voetbalbond.

De Graafschap spreekt op de site van 'enige ongeregeldheden die niet de schoonheidsprijs verdienden.'