'Alleen keihard optreden tegen 'verloederde' vakantieparken is zinloos'

EPE - De gemeente Epe moet eigenaren van vakantieparken, zoals De Beekhorst, actief helpen hun park te veranderen. Dat zeggen lokale oppositiepartijen D66 en VVD. 'Er is nu sprake van pure repressie. Er wordt alleen maar keihard opgetreden, maar daar kom je er niet mee.'

De partijen reageren op de situatie die is ontstaan rondom chaletpark De Beekhorst in Epe. Eigenaar Bert van Zuuk deed vorige week bij Omroep Gelderland zijn verhaal na een grote inval in november. Die actie maakt deel uit van een Veluws project om illegale bewoning en criminaliteit op vakantieparken tegen te gaan.

Bij de controle op De Beekhorst werden vijf personen aangehouden onder meer vanwege openstaande boetes. Ook zou er sprake zijn van illegale bewoning en zijn er vuurwapens en munitie gevonden. Volgens Van Zuuk is het veel minder erg dan het lijkt. 'Er zijn een paar werpsterren gevonden en een luchtbuks van iemand die bij een schietvereniging zat. Maar ze doen net alsof ons hele park vol zit met criminelen.'

Beelden van de inval in november:

Kleine, verouderde vakantieparken hebben al langer de aandacht van de gemeente Epe. Vooral illegale permanente bewoning van bijvoorbeeld arbeidsmigranten of mensen met sociale of financiële problemen is het bestuur een doorn in het oog. Daarom worden de parken sinds een aantal jaren streng gecontroleerd en wordt er stevig opgetreden.

'Gemeente Epe heeft boter op het hoofd'

'Verouderde parken moeten worden opgeknapt. Dat is aan de parkeigenaren zelf. Ze moeten zelf investeren, maar de gemeente mag het wel wat beter faciliteren en meer doen om samen met eigenaren naar oplossingen te zoeken', zegt D66-fractievoorzitter Leo Bestebroer. 'Afwachten totdat die bedrijven zelf initiatief nemen, werkt niet.'

VVD-fractievoorzitter Ben Cramer: 'De gemeente heeft boter op het hoofd. Er is lange tijd oogluikend toegestaan dat er semi-permanent werd gewoond. Ik weet dat er in het verleden zelfs mensen door de gemeente zijn doorverwezen naar De Beekhorst voor tijdelijke woonruimte.'

Het is de bedoeling dat deze parken zich volledig op toerisme gaan richten. Maar de ondernemers hebben tijd nodig om te veranderen, denkt Cramer. 'Bovendien moet eerst de problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten en sociale probleemgevallen worden opgelost. De gemeente zou samen met de parkeigenaar moeten kijken naar oplossingen in plaats van alleen maar keihard optreden. Daarmee zet je de bedrijven klem.'

Onderzoeken lopen nog

Het gemeentebestuur van Epe wil niet specifiek ingaan op de situatie bij De Beekhorst. 'Wij vinden het als gemeente belangrijk dat de aandacht uitgaat naar een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Met 11 Noord-Veluwse gemeenten trekken we hier gezamenlijk in op. De nadruk of aandacht moet dus niet liggen bij specifiek de gemeente Epe en de Beekhorst. Daarnaast lopen de onderzoeken rondom De Beekhorst nog, ' zegt een woordvoerder.

Zie ook: