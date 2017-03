Burgemeester tegen Google: 'Ik maak mij zorgen om mijn privacy'

NIJMEGEN - Burgemeester Bruls van Nijmegen maakt zich zorgen om zijn privacy, zei hij maandag tegen Google. De multinational is op tour door Nederland om mensen te vertellen over de privacy van het bedrijf. De boodschap komt wat tegenstrijdig over, omdat juist Google een bedrijf is dat er belang bij heeft dat mensen zoveel mogelijk informatie cadeau geven en tevens wereldwijd aanklachten heeft gehad voor een gebrek aan privacy.

Google trapte zijn landelijke privacytour maandagochtend af op Plein 1944 in Nijmegen onder toeziend oog van burgemeester Hubert Bruls. Het is een opmerkelijke marketingactie van het bedrijf, omdat het bedrijf wereldwijd onder vuur ligt. Google wordt verweten op grote schaal tekort te schieten in het waarborgen van de privacy voor zijn gebruikers. De burgemeester van Nijmegen verwelkomde Google met de woorden: 'Leg mij dat maar eens uit, want ik ben er nogal kritisch over.'

Bruls: 'Het thema van privacy en internet en de wijze waarop wij door internetontwerpers in een bepaalde stroom gebracht worden, is een thema dat mij buitengewoon bezighoudt. In mijn nieuwjaarstoespraak schonk ik daar al aandacht aan, omdat sommige mensen klakkeloos informatie online delen.'

Dubieus

De Europese Commissie riep Google al eens tot de orde omdat Google bedrijven opdrong toepassingen te maken op door het bedrijf erkende apparaten. Woordvoerder Rachid Finge van Google ontkent dat het een charme-offensief van de internetgigant is. 'Het is mensen wijzen op hun privacy. Het zijn de gegevens van de gebruikers en dus hebben zij het voor het zeggen over hun eigen informatie.'

Bruls weet dat zijn informatie op allerlei manieren vergaard wordt door grote internetbedrijven. 'Ik ben er zelf wel bewust van geworden en ik maak mij er ook wel zorgen over. Mijn ogen gingen open toen ik naar vakantie aan het zoeken was en er allemaal advertenties voorbij kwamen van landen waar ik al geweest was. Tot dat moment dacht ik nog dat dat toeval was en ineens realiseerde ik mij dat Google alle informatie van mij had die ik eigenlijk niet wilde geven.'

Criminelen

'Sommige mensen zijn zich er niet van bewust dat bijvoorbeeld een belastingambtenaar precies kan zien wat ze doen en waar ze op vakantie zijn geweest', zegt Bruls. 'Er is ook een andere beroepsgroep die zich met deze informatie vult en dat is nou juist een groep die je buiten de deur wilt houden. Criminelen maken namelijk ook gebruik van Facebook en zij lezen alles waardoor de kans op inbraak aanzienlijk groter wordt.'