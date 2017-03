Laten de dames van Oranje -17 zien hoe je je wèl moet kwalificeren?

ZALTBOMMEL - Wat voor het grote Oranje na het echec in Sofia tegen Bulgarije ver weg lijkt, zou het meisjesteam tot 17 jaar van het Nederlands Elftal weleens kunnen lukken: kwalificatie voor een eindtoernooi. En de basis daarvoor wordt als gelegd in Zaltbommel.

Oranje onder 17 speelt deze week op het nieuwe sportcomplex van Nivo Sparta tegen Slovenië en Zwitserland. Zaterdag wacht tot slot in Veen Oostenrijk. Inzet: plaatsing voor het EK. Dat is van 2 tot en met 14 mei in Tsjechië. Het gastland is automatisch geplaatst.

De eerste wedstrijd van het Nederlands team is vanavond tegen Slovenië. Woensdag wachten de Zwitserse meisjes. Deze beide duels in Zaltbommel beginnen om 19.30 uur. Zaterdag is de derde en laatste poulewedstrijd in Veen. Oostenrijk is vanaf 15.00 uur de tegenstander.

Alle groepswinnaars en de beste nummers 2 van totaal 6 poules plaatsen zich.

Nivo Sparta is bijzonder blij gastheer te mogen zijn van twee kwalificatieduels, zei bestuurslid Jo van Liempt op Radio Gelderland:

De toegang in Zaltbommel is vanavond en woensdag gratis.