Volop lente: dinsdag lokaal 20 graden

Maandag was het al prima terrassenweer in Winterswijk. Foto: Willy Bonnink

ARNHEM - Dinsdag wordt het heerlijk lenteweer, meldt MeteoGroup in Wageningen. In de Achterhoek kan het lokaal 20 graden worden, op andere plaatsen wordt het 18 of 19 graden.

's Ochtends is het zonnig, met wat hoge bewolking. In de middag komen er een paar plukjes iets dikkere bewolking binnen, maar het blijft droog. Woensdag is er wat meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk wel droog. Het wordt dan een graad of 15, verwacht MeteoGroup. Donderdag en vrijdag wordt het 19 à 20 graden. In de loop van vrijdag kan er een bui vallen, net als op zaterdag. Zie ook: Het weerpraatje van Reinier van den Berg