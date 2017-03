Kort geding over Redichemse waard

CULEMBORG - De eigenaar van de Redichemse waard, beleggingsmaatschappij Sidney stapt naar de rechter. Dat bevestigt de gemeente Culemborg. De eigenaar en de gemeente verschillen van mening over de geldigheid van een pachtovereenkomst.

Die overeenkomst werd door de gemeente zelf in 2015 stopgezet, maar na onvrede bij inwoners en in de politiek werd dat besluit weer ingetrokken. De eigenaar zegt nu dat de erfpachtovereenkomst uit 1969 daardoor niet meer van kracht is, de gemeente bestrijdt dat.

Sidney wil licht vervuild slib storten in de Redichemse waard. Inwoners van Culemborg zijn fel tegen. Zij vrezen dat dit ten koste gaat van de natuur en de recreatiemogelijkheden. In de plas wordt onder meer gezwommen, gezeild en geroeid. Ook in de gemeenteraad van Culemborg zijn er grote zorgen over de plannen om slib te storten. Door de erfpachtconstructie heeft de gemeente nu nog directe invloed op de toekomst van de Redichemse waard.

De gemeente probeert samen met de eigenaar en gebruikers van de Redichemse waard tot een gezamenlijk plan te komen voor de toekomst van de Redichemse waard. De eigenaar wacht die uitkomst niet af en stapt nu dus naar de rechter. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend.