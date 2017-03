Borculose sneakers: vanuit de slaapkamer de wereld over

BORCULO - Yorick Versteegen uit Borculo is zijn eigen sneakerlijn begonnen... en met succes. Want zijn eerste modellen zijn inmiddels verkocht in een groot aantal landen. De exclusieve sneakers worden in Portugal gemaakt, maar in de Achterhoek bedacht. Eind april komen er weer nieuwe modellen van Diversity Paris, zoals de 21-jarige Yorick zijn merk heeft genoemd.

Yorick's slaapkamer is nu nog zijn werkruimte. 'Daar ontwerp ik, doe ik de administratie, en verwerk ik de bestellingen.' Het past allemaal net, maar de Borculoër droomt groot. 'Volgend jaar hoop ik toch wel een eigen pop-up store (tijdelijke winkel) te openen in Amsterdam.' Heel groot worden hoeft ook weer niet. 'Het moet wel exclusief blijven en geen Nike of Adidas worden. '

Net even anders

Diversity Paris staat voor verscheidenheid, anders zijn. 'Parijs is natuurlijk de stad van de mode en daar komen ook wat materialen voor de schoenen vandaan. Bovendien Diversity Borculo klinkt niet zo..', beaamt Yorick lachend. Hij is trots op zijn sneakers. De eerste modellen hebben hem heel wat bloed, zweet en tranen gekost. Yorick wil 'eerlijke schoenen' en geen massaproductie. Uiteindelijk heeft hij een fabrikant in Portugal gevonden die de volledig leren sneakers wel voor hem wilde maken. Regelmatig vliegt hij er naar toe om de zaken door te spreken.

Een mode-opleiding heeft Yorick niet. 'Ik denk ook niet dat het er nu nog van komt...' Hij leert in de praktijk. Een salaris houdt hij er nog niet aan over. 'Nee het is nu nog investeren, dat is een risico ja. Maar het gaat goed, dus ik hoop dat ik er uiteindelijk van kan leven. Dit is wel wat ik wil.' Yorick werkt bij de Welkoop om toch wat inkomsten te hebben. 'Maar ja wat ik daar verdien stop ik wel weer in de schoenen.'

Trots

Zijn collega's zijn trots. 'Hij is heel creatief, dus dat zit wel goed. Af en toe geven we hem tips', zegt collega Michiel Klein Willink. In de winkel draagt Klein Willink gewoon klompen, maar thuis heeft hij één van de eerste ontwerpen van Yorick. 'Ja super leuk. Hij kwam hier ooit binnen als jongetje van 15 en gaat er uit als een echte schoenenverkoper! '