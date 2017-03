Trots op Gelderland uitzending 28 maart 2017

ARNHEM - Deze week vanuit onze mooie Achterhoek. Want je zou het misschien niet denken van die nuchtere Achterhoekers, maar ze innoveren er op los!

We zijn bij een bedrijf waar ze gevelletters en logo’s maken voor bekende bedrijven: van de Toekan bij Van der Valk tot het logo van Ajax en Schalke; bij Signnovation in Dinxperlo draaien ze er hun hand niet voor om. Onderzoekster Elke Schoneveld laat in ‘Los in t lab’ zien dat kinderen een spelletje kunnen spelen om van een angststoornis af te komen.

En de oude innovatie zit m in deze uitzending in een bank. En niet zo maar een bank: De Gelderlander. Nico Lamphen werkte ooit in de fabriek en gaat voor ons terug om te kijken wat er over is van de plek waar hij ooit bijgedragen heeft aan een bijzonder innovatief ontwerp.

Hondenbier

De innovatie zit deze week op een wel heel bijzondere plek: in de dierenwinkel! Onze trouwe viervoeter lust ook een frietje op zn tijd en bij dierenspeciaalzaak Molenkamp in Zelhem tappen ze daar ook nog een hondenbiertje bij!