Niet met eigen kleurpoeders gooien tijdens Zwarte Cross

ULFT - De Zwarte Cross treft maatregelen om te voorkomen dat er gezondheidsproblemen ontstaan rondom de United Colour Race, een onderdeel van de Cross waarbij deelnemers met kleurpoeders mogen gooien. Recentelijk waarschuwde het RIVM voor de gevaren van onveilige poeders.

'We gaan jullie verplichten om poeder te gaan gebruiken dat door een door ons gekozen leverancier wordt verstrekt. Door deze maatregel te nemen, kunnen we jullie, onze bezoekers, onszelf en niet te vergeten de overheden de garantie geven dat we alle mogelijke gevaren hebben getracht weg te nemen', schrijft de organisatie richting de deelnemers van de nieuwe crossklasse. 'Bijkomend voordeel; doordat we met z’n allen groot inkopen valt de prijs lager uit dan wanneer jullie als team zelf in moeten kopen.'



Ook adviseert de organisatie deelnemers om goede voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals het beschermen van ogen en luchtwegen. Daarnaast wordt het verboden om zelf kleurpoeders mee te nemen. De organisatie zegt daar tijdens de Zwarte Cross in juli streng op te gaan controleren.