Gamende puber? Laat hem of haar de Vierdaagse lopen!

ARNHEM - Stefan Vreugdenburg liep vorig jaar de Vierdaagse met zijn twee gamende zoons en een vriendje van hen. Het werd een bijzonder avontuur, ze kwamen nader tot elkaar. Dertig jaar terug gebeurde hetzelfde tussen Vreugdenburg en zijn eigen vader.

Dit jaar wil de inwoner van Utrecht lopen met nog meer kinderen én hun ouders. Vreugdenburg is daarom het project BackBone Hiking gestart. Op Radio Gelderland legde hij maandag uit wat het inhoudt. 'Jongeren zijn tegenwoordig amper te bewegen tot bewegen. Vinden vooral hun mobiele telefoon en gamen interessant.'

'Altijd aan de telefoon, maar als ik bel...'

Oud-commando Vreugdenburg noemt een scène uit de tv-serie Klem als voorbeeld; vader Barry Atsma probeert zijn dochter die continu met haar telefoon en sociale media bezig is, aan de lijn te krijgen. 'Ze zitten altijd achter de telefoon, maar als ik bel nemen ze niet op.'

Door samen te lopen leer je elkaar kennen, merkte de wandelaar vorig jaar. 'Het zijn lange wegen, heel suf, onderweg moet je elkaar oppeppen. Je wordt melig, irritant naar elkaar toe. Jongeren laten het achterste van hun tong zien. Je bent open omdat je pijn hebt, je zegt dingen die je anders nooit zegt. En als de telefoon leeg is, dan moet je wel.'

Luister hier het interview terug:

Dertig jaar geleden liep de man achter BackBone Hiking de Vierdaagse met zijn vader. 'Hij en mijn moeder lagen in scheiding. Hij deed daar een beetje schamper over.'

Vader en zoon groeiden naar elkaar toe en dat opende de ogen van Vreugdenburg sr. 'Ik heb hem erdoorheen gesleept. Na de Vierdaagse kreeg ik een gevoelige brief van hem. Als hij dat met mijn moeder had gehad, was het huwelijk toen niet gestrand.'

Meedoen?

Voor de 101e Vierdaagse zoekt Vreugdenburg ouders die met hun kinderen willen meedoen. 'Het is all inclusive voor 500 euro. Daarvoor krijg je onderweg eten en drinken, een eigen blarenprikker, tien trainingen, maaltijden 's avonds en een slaapplaats.'

Meer info is te vinden op de website van Backbone Hiking.

