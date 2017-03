Vechtpartij op straat bij school in Arnhem-Zuid

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Na een melding over een grote vechtpartij is de politie maandag met meerdere eenheden uitgerukt naar een school in Arnhem-Zuid. Het gaat om de Maarten van Rossemschool aan de Groningensingel.

Volgens directeur Freddy Sikkes is er in het weekend iets tussen twee leerlingen voorgevallen. Het gaat om iets in de privésfeer. Maandag rond het middaguur is dat op straat en bij de school uitgevochten. Daarbij vielen volgens Sikkes rake klappen. Weer rustig als politie arriveert Een woordvoerster van de politie zegt dat de rust was teruggekeerd toen de agenten aankwamen. De politie onderzoekt wat er zich heeft afgespeeld. Er kwam ook een ambulance naar de school. Volgens de woordvoerster rukte de politie voor de zekerheid met veel agenten uit, omdat ze niet wist wat ze daar kon aantreffen. Inmiddels is de politie vertrokken. De Maarten van Rossemschool is een vmbo-school, met ruim 500 leerlingen.