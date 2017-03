Verdachte hotelmoorden dinsdag voor onderzoeksrechter

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De 47-jarige verdachte van de hotelmoorden in Arnhem moet dinsdag voor de onderzoeksrechter in Arnhem verschijnen. Die bepaalt of de man langer blijft vastzitten, aldus het Openbaar Ministerie maandag.

Donderdagavond werden in het voormalige hotel Rembrandt de lichamen van de 71-jarige hoteleigenaar en een 73-jarige vrouw gevonden. Ze waren met geweld om het leven gebracht. Een dag later meldde de 47-jarige verdachte zich bij de politie. Deze tbs'er verrichtte werkzaamheden buiten de Oostvaarderskliniek in Almere waar hij verbleef, maar keerde op 15 maart niet terug van zijn werk. Sinds zijn verdwijning was een speciaal politieteam naar hem op zoek. Het OM wil niet bevestigen dat de man in 2014 ook al een keer niet terugkeerde van een verlof, zoals diverse bronnen aan media melden. Hij verbleef toen in tbs-kliniek De Rooyse Wissel in het Limburgse Venray. Zie ook: BWO wil behandelaar van verdachte dubbele hotelmoord voor de rechter slepen

