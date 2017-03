Als een koning op de kermis

ZEVENAAR - De beweging, de snelheid, de geluidseffecten. Patrick Visschers leeft voor de kermis.

De beweging, de snelheid, de geluidseffecten. Patrick Visschers leeft voor de kermis. Elke vrije minuut oefent hij op zijn kamertje met een levensechte computersimulator van zo'n supersnelle kermisattractie. Patrick kent alle teksten en geluidsfragmenten die je over de kermis hoort galmen, uit zijn hoofd. Dat is ook niet gek, want als de kermis in de buurt is, dan is Patrick daar met zijn 45-km wagentje ook. Urenlang, want na elk ritje zwieren en zwaaien, voelt hij zich van binnen een andere Patrick. Eentje die wél de hele wereld aankan.