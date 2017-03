Schilderij museum hangt toch niet op de kop

APELDOORN - Daan (11) wist het zeker. Een abstract schilderij in museum CODA in Apeldoorn hangt op de kop. Na onderzoek van het museum, blijkt dat net iets anders.

Wat is nou de boven- en onderkant bij abstracte kunst? Volgens museum CODA is er vaak geen goede of foute manier om abstracte kunst op te hangen. 'Als je een weide hebt met koeien is dat misschien wat minder vanzelfsprekend, maar met abstracte kunst komt dat vaker voor.'

De discussie over het ophangen van abstracte kunst kwam onder het voetlicht door een werk van César Domela, dat het CODA exposeert vanwege het 100-jarig bestaan van kunststroming De Stijl.

'Abstract werk ondersteboven'

Vorige week stond de elfjarige Daan in het museum die hetzelfde beeld bij zijn opa zag hangen. Alleen bij zijn opa hangt het werk ondersteboven. Volgens de handtekening op zijn opa's zeefdruk hangt het daar met de juiste kant naar boven en dus zou het bij het CODA verkeerd om hangen.

Maandagochtend heeft het museum de collage van Domela uit de lijst gehaald om verder onderzoek te doen. Wat blijkt? Bij het werk van het museum zit de handtekening ergens anders. Ook in het museum hangt het kunstwerk volgens de handtekening goed. 'Gemiddeld als een kunstenaar een handtekening zet geeft hij aan: Dit is mijn werk en dit is mijn preferente houding.' verklaart museumdirecteur Carin Reinders.

Geen goed of fout

Toch is bij abstracte kunst een andere houding niet per se fout, vertelt Reinders. 'Zeker César Domela was een eigenzinnig kunstenaar die de kijker graag op een ander been - niet een verkeerd been, een ander been - zette.' De directeur noemt ook schilders op die zelf al bevestigingshaakjes aan alle kanten van het werk plaatsen zodat het makkelijk in elke richting opgehangen kan worden.

'Een soort detective'

Museumdirecteur Carin Reinders vindt het vooral een mooi verhaal dat een elfjarige zo met kunst bezig is. 'Het is toch leuk dat hij dat beeld ziet en daarna als een soort detective gaat uitzoeken hoe het zit.' Het museum wil ook in overleg met Daan hem een rol aanbieden als een soort museumambassadeur. 'We gaan hem ook onze signatuur laten zien, want die nieuwsgierigheid mag wel worden beloond.'