Piet Vos heeft zijn eigen arboretum in Horssen. Een wat? Een arboretum is een bijzondere bomenverzameling. Er zijn er in Nederland maar een handjevol van. De tuin van Vos is een halve hectare groot en er staan ongeveer 700 soorten bomen. De herfst is één van zijn favoriete periodes, vanwege de gekleurde bladeren: "het is net een Perzisch tapijt."