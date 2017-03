Clubs met Ballen - 29 maart 2017

ARNHEM - Deze week zijn we bij de wedstrijd FC Lienden - HHC Hardenberg en volgen we assistent-trainer Michel op 't Hoog. Hij begon op 5-jarige leeftijd met voetballen bij FC Lienden en zag de club de afgelopen 20 jaar van dichtbij veranderen.

Als rechterhand van Hans Kraay jr. heeft Michel een belangrijke taak en ook een aantal verantwoordelijkheden gekregen van de hoofdtrainer. Als we mogen filmen in de kleedkamer tijdens de bespreking zien we goed hoe deze rollen verdeeld zijn!

Jong Vitesse

Maandagavond komt Jong AZ op bezoek in Arnhem. Door puntverlies van de concurrentie is een gelijkspel maandagavond genoeg om de eerste kampioen van de Tweede Divisie te worden. Een knappe prestatie van het jonge elftal, dat slechts twee keer verloor na 27 wedstrijden. Het zijn drukke dagen voor de KNVB, want een kampioenschaal zal aanwezig moeten zijn op Papendal.

De Treffers

Henk Driessen houdt het archief van de Treffers bij, een rijk archief waar na dit seizoen ook de Tweede Divisie aan toegevoegd gaat worden. Henk heeft al drie mappen vol, want het is een bijzonder seizoen!

TEC

Jip Bartels was een vast gezicht in de selectie van TEC voor de winterstop. Na de komt voor twee nieuwe aanvallers belandde hij op een zijspoor. Voor komend seizoen zoekt hij een nieuwe club in het buitenland en dat doet hij op een bijzondere manier.