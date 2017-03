Orion als competitiewinnaar de play-offs in

ULFT - Seesing Personeel Orion heeft zich zondagmiddag op de slotdag van de reguliere competitie verzekerd van de koppositie. In de Doetinchemse Topsporthal werd koploper Draisma Dynamo met een overtuigende 3-0 verslagen. Door de competitiewinst doorlopen de volleyballers een op papier gemakkelijkere route in de play-offs richting de finale om het landskampioenschap.

'Het is niet zo’n sexy woord, maar focus en aan het plan houden was echt ons doel en dat is enorm gelukt’, stelt aanvoerder Pim Kamps na het overtuigend gewonnen duel (25-23, 25-21 en 25-21).

‘We wisten als we nummer één zouden worden, dat de route naar de finale een hele gangbare is. Dus die focus zit in het team, dat zag je vandaag. Je bent nu nummer één, maar je moet nog in de finale komen en hem dan winnen. We hebben nog niets.’



Door de competitiewinst speelt Orion in de eerste ronde (kwartfinale) van de play-offs tegen de nummer negen van de competitie, Coniche Topvolleybal Zwolle, en ontlopen de mannen van coach Goran Aleksov nummer twee Draisma Dynamo en drie Abiant Lycurgus in de halve finale. De play-offs starten komend weekend.