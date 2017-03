Truckersdag Apeldoorn lijkt gered: 'De reacties zijn overweldigend'

APELDOORN - De jaarlijkse Truckersdag in Apeldoorn, die wordt bedreigd door geldgebrek, lijkt toch door te kunnen gaan. Volgens de organisatie wordt ze overspoeld door reacties na een oproep op Facebook voor nieuwe sponsors en donateurs.

Het evenement voor 450 mensen met een verstandelijke beperking kwam in gevaar nadat één van de hoofdsponsors overstapte naar Serious Request. Hierdoor is een tekort ontstaan van bijna 8000 euro.

Foto: Stichting Truckersevenementen Apeldoorn en omstreken

Telefoon roodgloeiend

De organisatie heeft goede hoop dat de Truckersdag op 26 augustus alsnog doorgaat. 'De reacties zijn overweldigend. De telefoontjes en berichtjes via Facebook blijven maar binnenstromen. Het is nog te vroeg om een definitieve conclusie te trekken, maar we denken dat het goed komt', reageert ze.

Aan het evenement in Apeldoorn doen 250 truckers mee. Daarnaast zijn er nog zo’n 100 vrijwilligers die helpen om de cliënten een onvergetelijke dag te bezorgen.

