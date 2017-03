Gelderse vrachtwagen met 7000 kippen kantelt op A50 bij Sint-Oedenrode

Foto: SQ Vision

WEZEP - Een vrachtwagen van pluimveeverwerker Plukon in Wezep is in de nacht van zondag op maandag gekanteld in Brabant. Volgens een woordvoerder van het bedrijf vervoerde de truck bijna 7000 kippen.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 3.00 uur op de A50 bij Sint-Oedenrode. De toedracht is niet bekend. Chauffeur gewond De vrachtwagenchauffeur is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de woordvoerder is hij inmiddels weer thuis. De kippen zijn overgeladen in een andere truck. De A50 was in de richting van Oss urenlang volledig geblokkeerd. Dat leidde tot lange files. Rond 10.20 uur was de weg weer vrij. Voor Plukon is dit opnieuw een tegenslag, want vorig week vrijdag werd de pluimveeverwerker ook al getroffen door een binnenbrand. Zie ook: Nog dagenlang schoonmaken na brand bij pluimveeverwerker Plukon