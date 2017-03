Wateroverlast in Elspeet verleden tijd? Gemeente neemt maatregelen

ELSPEET - De gemeente Nunspeet neemt maatregelen om de wateroverlast op de Nunspeterweg in Elspeet aan te pakken. Vanaf huisnummer 56 tot aan de kruising Nunspeterweg - Ds. Kalshovenweg wordt er een nieuw hemelwaterafvoerriool aangelegd naast het bestaande riool.

Er is voor de komende jaren extra geld opzij gelegd om de maatregelen uit te voeren. In juni 2017 starten de werkzaamheden.

Wateroverlast

De Nunspeterweg in Elspeet is gevoelig voor wateroverlast. Het gaat dan met name om het deel tussen de Ds. Kalshovenweg en de Nunspeterweg 45. Dit komt doordat het straatniveau hier lager ligt. Bij extreme neerslag stroomt het regenwater van de hoger gelegen straten naar beneden en zoekt het laagste punt: de Nunspeterweg. En dat zorgt voor wateroverlast, want het oude riool kan al dit water niet verwerken.

Nieuwe riool

Het nieuwe hemelwaterafvoerriool (HWA-riool) wordt gekoppeld aan het bestaande hemelwaterriool. Zo kan het water beter afgevoerd worden. Op enkele plekken worden ook grote putten aangelegd zodat bij hevige regenval het regenwater snel afgevoerd kan worden naar het nieuwe riool. Het water kan daarna via het bestaande riool wegstromen naar het buitengebied.

Inloopavond

Woensdag 29 maart is er in het Kulturhus in Elspeet een inloopavond waar de plannen worden toegelicht. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur zijn de inwoners uit Elspeet welkom.

