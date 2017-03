Filmkijkende automobilist veroorzaakt bijna aanrijding

BORCULO - De politie in Berkelland heeft een automobilist van de weg gehaald die al slingerend bijna een ongeval veroorzaakte. De bestuurder was afgeleid doordat hij een film aan het kijken was.

De man werd in de nacht van zondag op maandag betrapt. Zijn voertuig trok de aandacht, doordat deze al slingerend over de andere weghelft reed in de richting van de berm. 'Door te claxonneren hebben we een aanrijding voorkomen', blikt de politie Berkelland terug op Facebook.

Geen alcohol of drugs

De surveillerende agenten wisten al snel wat de reden was voor het gevaarlijke rijgedrag: 'Het was dit keer geen alcohol of drugs, geen vermoeidheid, maar de bestuurder was afgeleid doordat hij een film aan het kijken was!'

Na een hartig woord van de politie kon de automobilist zijn weg vervolgen. De bekeuring krijgt hij thuisgestuurd. De hoogte daarvan is niet bekend.