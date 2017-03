Inconsequente Blind slecht voor Gelderse internationals

AMSTERDAM-ZUIDOOST - Over het ontslag van Danny Blind als bondscoach hoeven de meeste Gelderse internationals niet rouwig te zijn.

Niet alleen waren de prestaties ondermaats en verloor Nederland met Blind aan het roer van landen als IJsland, Turkije, Tsjechië en afgelopen weekend nog Bulgarije, maar ook zijn selectiebeleid was warrig en inconsequent.

Zo verloor Jasper Cillessen uit Groesbeek zijn vaste plaats als doelman na de 3-0 nederlaag in Turkije. Daarna maakten diverse keepers hun opwachting, maar die mochten allemaal straffeloos in de fout gaan. Als argument om Cillessen niet meer op te stellen, gaf Blind aan dat hij alleen voor spelers wilde kiezen met een vaste plaats bij hun club. En de Groesbeker is tweede doelman van Barcelona, maar zag vaak tot zijn verbazing dat bij Oranje reserves van veel mindere clubs wel op een basisplek konden rekenen.

Davy Pröpper uit Arnhem heeft wel altijd een basisplaats bij PSV en werd meestal ook geselecteerd, maar zat er afgelopen wedstrijd opeens helemaal niet meer bij. Ook met Apeldoorner Steven Berghuis van Feyenoord werd gegoocheld. Hij speelde sterk tegen Zweden, maar verdween daarna weer uit de selectie en moest tegen Bulgarije op de tribune plaatsnemen. Marco van Ginkel uit Scherpenzeel kende goede periodes bij PSV en zat wel eens in de selectie, maar kreeg nooit speeltijd. En Erik Pieters uit Enspijk is over het algemeen basisspeler bij Stoke City, maar was vrijwel nooit in beeld onder Blind.

