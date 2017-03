Man afgetuigd in voortuin; politie zoekt belangrijke getuige

Archieffoto

NIJMEGEN - In het onderzoek naar de mishandeling van een man in Nijmegen op vrijdag 17 februari, is de politie op zoek naar een belangrijke getuige. Het gaat om een meisje met een donkere huidskleur dat alles heeft gezien.

Het slachtoffer werd op die bewuste dag tussen 16.30 en 16.45 uur in elkaar geslagen door twee mannen. Dat gebeurde in een voortuin aan de Aubadestraat. Na de mishandeling sprak het meisje het slachtoffer aan. Ze vertelde dat ze alles had gezien en haar personalia wilde doorgeven. In de hectiek is dit uiteindelijk niet gebeurd. De politie hoopt dat iemand zich in deze hoedanigheid herkent en zich wil melden.