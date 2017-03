Net gekochte 45km-wagen brandt volledig uit

Foto: politie Zutphen

ZUTPHEN - Op de Kanonsdijk in Zutphen is zondagmiddag een 45km-wagen in vlammen opgegaan. Volgens de plaatselijke politie had de eigenaar het voertuig net gekocht.

De autobrand werd rond 11.45 uur gemeld. Toen de hulpdiensten arriveerden, hing er een dikke rookpluim boven de wijk de Hoven. Het wagentje stond volledig in lichterlaaie. In stukken geknipt De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat het gloednieuwe voertuig volledig uitbrandde. Het verkoolde autowrak is later in stukken geknipt, zodat de buitendienst van de gemeente Zutphen het makkelijker kon meenemen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Foto's: politie Zutphen