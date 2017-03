Avondcollege is niet de oplossing voor studentenexplosie in Wageningen

WAGENINGEN - De Wageningen Universiteit ziet af van avondcolleges. Dat maakt de universiteit bekend in een persbericht. De universiteit overwoog avondcolleges in te voeren, vanwege ruimtegebrek.

Het merendeel van de studenten en docenten zag het al niet zitten om 's avonds college te krijgen of te geven. Toch startte de universiteit met een pilot.

De Student Alliance Wageningen (SAW) opende in september een meldpunt over de negatieve effecten van de avondcolleges en brachten in januari een rapport naar buiten.

Minder concentratie

De resultaten van het rapport werden ondersteund door het onderzoeksbureau Panteia. Uit het onderzoek kwam naar voren dat avondcolleges zorgen voor minder concentratie en een verhoogde studiebelasting.

Negatief over avondcollege

Ook twee derde van de docenten staat negatief tegenover avondcolleges: zij vrezen voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast ervaren docenten extra stress en moeten andere activiteiten opgeven om ’s avonds les te kunnen geven.

Volgens berekeningen groeit de universiteit de komende jaren van 10.700 nu tot 15.700 in 2025, een groei van bijna 50 procent. Het is nog niet duidelijk hoe de WUR het ruimtegebrek wegens het almaar groeiende studentenaantal nu gaat oplossen.

