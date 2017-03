BWO wil behandelaar van verdachte dubbele hotelmoord voor de rechter slepen

ARNHEM - De behandelaar van de 47-jarige verdachte van de dubbele hotelmoord in Arnhem, moet zich verantwoorden voor het medisch tuchtcollege. Dat vindt de Bond van Wetsovertreders (BWO) die aankondigt hier werk van te maken.

De Bond van Wetsovertreders heeft gesprekken gehad met tbs'ers die in dezelfde unit zaten als de verdachte van het ombrengen van de eigenaar van hotel Rembrandt in Arnhem en een 73-jarige dakloze vrouw.

Onbegeleid verlof

Een personeelslid zou sterk hebben afgeraden om de tbs'er buiten de kliniek te laten werken of onbegeleid verlof te geven. De psychiater die de tbs'er behandelde heeft deze waarschuwingen volgens de BWO terzijde geschoven, 'met alle gevolgen van dien.'

Dramatische afloop

Volgens de BWO is het de verdachte niet aan te rekenen dat deze beslissingen zo dramatische afloop hebben gehad. 'De BWO is van mening dat de belangen van De L. in ernstige mate zijn geschaad door de handelwijze van het medisch team en dat De L. daar nu de gevolgen van moet ondervinden die niet mals zullen zijn.'

