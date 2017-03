Leerkrachtentekort, geldtekort bij truckersevenement en lenteweer. Dit is het nieuws van maandag 27 maart

ARNHEM - Te weinig jongeren willen leraar worden en dat kan in de Achterhoek problematisch worden. In Apeldoorn zitten de organisatoren van het truckersevenement voor mensen met een verstandelijke beperking met de handen in het haar. De sponsor loopt over naar het glazen huis. En ook vandaag zal het weer het gesprek van de dag zijn.

Tekort aan leerkrachten dreigt in Achterhoek

Je verwacht het misschien niet in een krimpregio, maar scholen in de Achterhoek dreigen in de problemen te komen door een tekort aan nieuwe leerkrachten. Er zijn te weinig jongeren die kiezen voor het vak. De komende jaren stoppen veel onderwijzers met het vak omdat ze met pensioen gaan.

450 mensen met verstandelijke beperking dupe van Serious Request?

Eén van de hoofdpsonsoren van de Truckersdag Apeldoorn sponsort dit jaar Serious Request in plaats van het truckersevenement, waarbij jaarlijks 450 mensen met een verstandelijke beperking meerijden in een vrachtwagen. Het is nu nog maar de vraag of het evenement in augustus dit jaar kan doorgaan.

Lekker weertje

Na het oplossen van de mist belooft het vandaag een overwegend stralende lentedag te worden. Weer.nl houdt er rekening mee dat donderdag de eerste warme dag van het jaar wel eens genoteerd zou kunnen worden. Vorig jaar moesten we tot 3 april wachten op de eerste warme dag van het jaar.