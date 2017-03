Topdrukte tijdens Lammetjesdag in Rheden

RHEDEN - Er was zondag veel belangstelling voor Lammetjesdag bij de schaapskooi in Rheden. Duizenden bezoekers kwamen naar de Posbank om de pasgeboren lammetjes in de wei te zien spartelen en te knuffelen.

Dit jaar waren er ruim 140 lammetjes geboren in Rheden. Kinderen konden de lammetjes knuffelen en met ze op de foto. Ook was het mogelijk om de lammetjes te adopteren. Verder was het mogelijk om paard te rijden of in de draaimolen te gaan. Een demonstratie van oude ambachten maakten de Lammetjesdag compleet.

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden