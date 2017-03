Peter zat bij verdachte Arnhemse hotelmoord in kliniek: 'Onbegrijpelijk dat ze hem buiten lieten'

ARNHEM - Andere tbs'ers snappen niet waarom de 47-jarige verdachte in de Arnhemse hotelmoord naar buiten mocht. Hij wordt omschreven als iemand met een kort lontje.

De 47-jarige man werd in 2006 veroordeeld voor een geweldsdelict. Hij onderging een tbs-behandeling in de Oostvaarderskliniek in Almere. Hij mocht buiten de kliniek werk verrichten, maar hij keerde 15 maart niet terug.

Omroep Gelderland sprak met Peter, een tbs'er in de Oostvaarderkliniek die de verdachte in 2013 leerde kennen in De Rooyse Wissel in Venray. In Almere kwamen ze elkaar weer tegen. 'Het was een getapte jongen, iemand die graag wordt gezien. Maar er was weinig voor nodig of hij ging op de vuist. Hij heeft een kort lontje.'

Onheilspellend

Peter, die verder anoniem wil blijven, omschrijft de man als onheilspellend. 'Hij was verschillende keren bij vechtpartijen betrokken. Hier op de afdeling de laatste keer met iemand vanwege een opmerking. Die andere persoon is toen overgeplaatst naar een andere afdeling.'

Hij vindt het onbegrijpelijk dat de verdachte desondanks buiten de kliniek mocht zijn. 'Vechtpartijen. Opgepakt en dan toch weer naar buiten. In andere gevallen wordt aangifte tegen je gedaan en mag je minimaal een jaar niet naar buiten.'

Zonder balkje

Volgens Peter kwam de verdachte al twee keer eerder niet terug van verlof. In 2014 werd groot alarm geslagen toen hij voortvluchtig was. Zijn foto werd zonder balkje naar buiten gebracht. In Opsporing Verzocht werd gewaarschuwd de man niet aan te spreken, omdat hij onberekenbaar was. Peter: 'Toen was het een gevaarlijk man. En nu opeens niet meer?'

Afgelopen donderdag werden de lichamen gevonden van twee personen in het Arnhemse hotel Rembrandt aan de Patersstraat. Het zijn de lichamen van de 71-jarige hoteleigenaar Bennie Peters en een 73-jarige vrouw zonder vast woonadres, die in het hotel verbleef. Ook de 47-jarige verdachte zou enige tijd in het hotel hebben verbleven. Hij meldde zichzelf vrijdag bij de politie nadat hij al in beeld was als verdachte van de dubbele moord. Een zogenoemd Fugitive Active Search Team was op jacht naar hem.

Willens en wetens het risico genomen

Peter snapt niet dat de behandelaars niet hebben ingeschat dat de verdachte nog steeds een gevaar voor de samenleving zou kunnen zijn. 'Ze hebben willens en wetens het risico genomen.'

'Dat heeft met manipuleren te maken, natuurlijk. In de kliniek wordt alles onder het vloerkleed geschoven.' De tbs'er heeft daar genoeg van, zegt hij tegen Omroep Gelderland. De andere gedetineerden zijn bang voor de gevolgen. 'Maandag worden we geïnformeerd door de directie. We gaan ervan uit dat maatregelen worden genomen; dat je niet meer naar je werk mag of 1 of 2 weken niet naar buiten.'

Onder de loep

Tot slot is hij van mening dat tbs-klinieken onder de loep moeten worden genomen. 'Ik zit 24 jaar in de tbs en er gebeurt helemaal niks. Ze kweken gewoon desperado's.'

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil niet reageren op de kritiek: 'Zoals gisteren aangekondigd vindt nader onderzoek plaats naar deze vreselijke zaak. In dat onderzoek worden alle feiten op een rij gezet; daarop kunnen we nu niet vooruitlopen.'

Zie ook: