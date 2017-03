Verhoogd risico op natuurbranden in heel Gelderland: code geel

ARNHEM - Het natuurbrandgevaar is voor het eerst dit jaar opgeschaald naar code geel. Doordat het al over een langere periode droog is, is de kans op natuurbrand iets groter geworden.

In heel Gelderland is sprake van een verhoogd risico op natuurbranden. De veiligheidsregio's Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Noord- en Oost-Gelderland hebben zondagmiddag code geel afgekondigd. Buiten Gelderland is er ook sprake van code geel in de regio Midden en West-Brabant, zo meldt de website natuurbrandrisico.nl. Op deze website is ook te lezen wat code geel betekent: 'Op dit moment wordt het droger in de natuur. Er is geen grote kans op een, snel uitbreidende, natuurbrand, maar tóch kan het gebeuren! Helpt u mee om het te voorkomen. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer mogelijk met extra materieel en personeel uit.' Voorzichtig met vuur Het advies is om extra alert te zijn in natuurgebieden met heide en dennenbos, omdat de kans op een snel uitbreidende brand hier groter is dan in een loofbos. Ook wordt gevraagd om voorzichtig te zijn met vuur, zoals vuurkorven en barbecue en het weggooien van sigaretten en glas. Uitleg over code geel (natuurbrandrisico.nl) Het is normaal dat in het voorjaar sprake is van een vergrote kans op natuurbranden. Dat levert soms ook problemen op voor de paasvuren in Gelderland.