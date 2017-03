Zeldzame koeienrassen bedreigd door fosfaatwet

WAGENINGEN - Door de extra kosten die boeren moeten maken voor de fosfaatwet dreigen zeldzame koeienrassen uit te sterven, vreest de stichting Zeldzame Huisdierrassen in Wageningen.

Boer Adriaan Antonis in Garderen heeft vijf Lakenvelders. Van de melk maakt hij soms wat kaas. Hij houdt van zijn bijzondere koeien. Maar door de fosfaatwet wordt een koe fors duurder. En dat kan niet uit, zegt Adriaan. Hij overweegt zijn koeien weg te doen als hij fosfaatrechten moet gaan betalen.

Minder inkomsten voor de boer

Lakenvelders, Blaarkoppen en brandrood-koeien. Zomaar een paar zeldzame koeienrassen. Minder productief dan gangbare rassen. En dus heeft de boer minder inkomsten. De stichting Zeldzame Huisdierrassen denkt dat veel boeren hun dieren weg doen als de fosfaatrekening in de bus valt.

Geen oplossing

Hobbyboeren die minder dan vijf koeien houden zijn van de fosfaatmaatregelen uitgezonderd. Maar dat is geen oplossing volgens Geert Boink van de stichting Zeldzame Huisdierrassen. 'Hobbydierhouders fokken over het algemeen niet met hun dieren. En als ze dat wel doen, is hun kudde zó klein, dat inteelt op de loer ligt'. Uiteindelijk zal dit leiden tot het uitsterven van de zeldzame runderen, verwacht Boink.

De stichting Zeldzame Huisdierrassen is al in overleg met het ministerie om een vrijstelling te krijgen voor zeldzame koeienrassen.