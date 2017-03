Truckersdag verliest sponsor; einde plezier van 450 mensen met verstandelijke beperking?

APELDOORN - Eén van de hoofdsponsoren van de Truckersdag Apeldoorn sponsort dit jaar Serious Request in plaats van het truckersevenement, waarbij jaarlijks 450 mensen met een verstandelijke beperking meerijden in een vrachtwagen. Het is nu nog maar de vraag of het evenement in augustus dit jaar door kan gaan.

Vorig jaar werd het evenement voor de 20e keer gehouden. 'Het zou vreselijk zijn als het nu niet door kan gaan,' zegt Edwin Huisman, voorzitter van Stichting truckersevenementen Apeldoorn en omstreken.

'Ze kijken er ieder jaar al maanden van tevoren naar uit. We hadden één van de jongens die meerijdt huilend aan de telefoon. Hij wilde 5 euro bijdragen zodat het evenement toch door kan gaan. Het gaat ze echt aan het hart.'

Ongeveer 8000 euro valt weg

Volgens de voorzitter heeft de sponsor er voor gekozen om Serious Request te sponsoren, dat dit jaar in Apeldoorn wordt gehouden. 'De groep sponsoren is alleen maar kleiner aan het worden. Het wegvallen van deze sponsor slaat een gat in onze begroting. Die 8000 euro is bijna de helft van ons budget, als we dat niet op weten te vullen kan de dag niet doorgaan.'

Met het geld worden alle faciliteiten geregeld, zoals de verkeersregelaars. De organisatie is daarom naarstig op zoek naar nieuwe sponsoren. 'Het hoeft echt niet één grote sponsor te zijn. Als iedereen 5 euro bijdraagt, zijn we er ook.'

De Truckersdag in Apeldoorn staat dit jaar gepland voor 26 augustus 2017.

NPO hoopt dat de dag doorgaat

'3FM Serious Request is een evenement van NPO 3FM en is gebonden aan de Mediawet. Het evenement kent daarom geen sponsoren. Van 'sponsoring' kan dus in de eerste plaats geen sprake zijn. Het evenement kent enkel 'actievoerders', laat Anneke de Vries, woordvoerder van de Nederlandse Publieke Omroep weten.

'Wel willen we benadrukken dat we het zouden betreuren als de dag om deze reden niet door kan gaan. We hopen dat de traditie van de Truckersdag wordt voorgezet. Maar de keuze om al dan niet in actie te komen voor welk goed doel dan ook ligt altijd bij degene die in actie komt. Wij kunnen die beslissing niet nemen en spelen daar ook geen enkele rol in', aldus De Vries.