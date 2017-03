Bloemen voor omgebrachte hoteleigenaar Bennie Peters

ARNHEM - Op de stoep van hotel Rembrandt in Arnhem worden bloemen gelegd en kaarsen neergezet. In het hotel zijn afgelopen week de dode lichamen van de 71-jarige hoteleigenaar Bennie Peters en een 73-jarige dakloze vrouw gevonden.

'Vaarwel Bennie' en 'RIP Bennie' staat er op de kaartjes geschreven.

De schermen van de politie zijn inmiddels bij het hotel aan de Patersstraat weggehaald. Wel zijn de deuren van het hotel nog door de politie verzegeld.

Vrijdag meldde zich de verdachte van de dubbele hotelmoord. Het gaat om een 47-jarige man die een tbs-behandeling kreeg in de Oostvaarderskliniek in Almere. Onderdeel van zijn behandeling zou werk buiten de kliniek zijn. Op 15 maart keerde hij niet terug.

Zondag werd bekend dat de verdachte van de dubbele hotelmoord in 2014 ook al eens niet terugkeerde van verlof in een kliniek in Noord-Limburg.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een onderzoek aangekondigd.