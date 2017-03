Deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Twee mensen dood gevonden in hotel

Een man en een vrouw worden donderdag dood gevonden in hotel Rembrandt aan de Patersstraat in Arnhem. Later blijkt dat het om de 71-jarige eigenaar en een 73-jarige vrouw te gaan. Een 47-jarige verdachte meldt zich bij de politie. Hij was niet teruggekomen van tbs-verlof.

Verslaggever Steven Ophoff was op de plaats delict:

Zie ook: Man en vrouw dood gevonden in voormalig hotel

Ongeluk voetbalster dompelt sportclub in rouw

Een 19-jarige vrouw botst zondag door onbekende oorzaak met haar auto tegen een boom in Neede. Ze overlijdt ter plekke. De vrouw voetbalt in het eerste elftal van Sportclub Neede. Die gelast alle wedstrijden van zondag af. En houdt maandagavond een herdenkingsbijeenkomst.

Foto: GinoPress

Zie ook: Vrouw (19) komt om bij ongeluk, sportclub in rouw

Vrouw in rolstoel wordt voorbijgereden door de bus

Jorinde Bergers is er klaar mee. De 22-jarige Arnhemse zit in een rolstoel en reist bijna dagelijks met lijn 105 van het Willemsplein in Arnhem naar Het Dorp. Helemaal vanzelf gaat het niet, omdat ze de bus in moet met behulp van een rolstoelplank. En dat levert nog wel eens problemen op. 'Dan sta ik bijvoorbeeld op de plaats waar de rolstoel de bus in moet en dan zien ze me niet.'

Zie ook: Jorinde is het zat: 'De bus rijdt soms gewoon voorbij'