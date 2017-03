Motorrijder gewond afgevoerd na klap tegen verkeersbord

Foto: Gino Press

NIJMEGEN - Een motorrijder is zondagmiddag in Nijmegen onderuit gegaan. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur op de Industrieweg in Nijmegen. Een omstander heeft de fotograaf laten weten dat de motorrijder slingerend aan het rijden was en en net voor de sluis de macht over het stuur verloor. De motorrijder klapte tegen een verkeersbord waarbij door de klap het wiel van de motor afbrak. De motorrijder schoof tientallen meters door over het asfalt. Een tegemoet komende auto kon nog net op tijd stoppen. Bij het ongeluk raakte ook een voetganger, die achter het verkeersbord liep waar de motorrijder tegen aan botste, lichtgewond aan de voet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De weg is voor dat onderzoek tijdelijk afgesloten geweest.