'Filmpjes van pedojagers zorgen er voor dat pedoseksuelen minder snel om hulp vragen'

APELDOORN - 'Wat deze jongens doen is niet zozeer confronteren, maar namen en shamen. Eigenlijk worden ze aan de schandpaal genageld.'

Dat zegt Jules Mulder. Hij geldt als dé deskundige op het gebied van de behandeling van pedoseksuelen. Mulder reageert op de filmpjes van vijf jongens uit Apeldoorn. Sinds kort plaatsen zij filmpjes op YouTube waarin ze pedofielen ontmaskeren.

Mulder is betrokken bij hulplijn Stop it Now!, dat mensen met pedofiele gevoelens hulp biedt. Daarnaast is hij voormalig directeur van De Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland.

Banger en banger

'Via deze manier worden ze alleen maar banger en banger gemaakt', zegt Mulder. 'Je krijgt het stempel opgedrukt en vervolgens moet je het zelf maar uitzoeken. Ik denk dat de angst alleen maar toeneemt bij deze mensen. Ik hoop ze mensen de hulplijn bellen en er op een positieve manier aan werken.'

OM onderzoekt de filmpjes op strafbare feiten

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de mannen strafbare feiten hebben begaan, maar onderzoekt ook of de jongeren strafbare feiten hebben gepleegd door de filmpjes te maken en te publiceren.

'Het is verboden voor pedofielen om toe te geven aan hun verlangens en seksueel misbruik te plegen met jongeren. Dat ze daarmee geconfronteerd worden is goed, maar dit klinkt erg als uitlokking en is in die zin toch een soort eigenrichting. Ze lokken strafbaar gedrag uit en zeggen vervolgens: hé, moet je kijken wat je doet, zegt Jules Mulder. 'Ik vind dat geen goede zaak.'

Hoe vaak komt pedofilie voor?

'Ongeveer 1 procent van de mannen zou voldoen aan de diagnose pedofilie', schrijft Stop it Now op basis van wetenschappelijk onderzoek. 'In Nederland zou dat gaan om 60.000 tot 180.000 mannen. Uit Duits onderzoek komt naar voren dat 23 procent van deze groep ook handelt naar deze gevoelens. Dat zouden in Nederland 14.000 mannen zijn.'

Worstelen met pedofiele gevoelens

De hulplijn van Stop it Now! biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens ervaren, of personen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving. De hulplijn wordt steeds vaker gebeld. In 2015 (de meest recente cijfers) voerden de medewerkers van de hulplijn 416 gesprekken met 303 personen.

Mulder: 'Ze weten vaak niet wat ze met hun pedoseksualiteit moeten, worstelen ermee en houden het verborgen. Daarom is het ook enorm belangrijk dat die hulplijn anoniem is, anders zou niemand bellen. Dat geeft ook wel aan dat mensen enorm bang zijn te worden uitgestoten of in elkaar geslagen te worden. Mensen zijn erg bang voor de confrontatie.'

Niemand kiest er voor om pedofiel te worden

Mogelijk leidt het ook tot andere problemen onder mensen die worstelen met pedofilie. 'We weten uit onderzoek dat jongeren die homofiel zijn, of denken te zijn, vijf keer zo vaak zelfmoord plegen als heteroseksuele jongeren. Ik denk dat het getal voor pedofielen nog veel hoger ligt. Het is enorm belangrijk dat ze gesteund worden in het feit dat ze mogen zijn wie ze zijn, alleen dat het ook moeilijk is om te leven met een voorkeur waar je niet aan toe mag geven. Dat is een enorm probleem. Niemand kiest er voor om pedofiel te worden. Het is iets wat je als lot meekrijgt en waar je iets mee moet.'

Minder snel hulp vragen door filmpjes

Er is al langer een jacht op pedoseksuelen en pedofielen. Helpen dit soort filmpjes pedofielen in te zien dat ze hulp nodig hebben? 'De meeste voelen wel dat het niet in orde is. Het werkt mogelijk averechts omdat ze nog banger worden, dat ze nog meer isoleren en nog minder snel hulp zullen vragen.'