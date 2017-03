'Wil je met me trouwen?' voor zangeres Belinda op Mega Piraten Festijn

NIJMEGEN - Zangeres Belinda Kinnaer uit Zeddam is zaterdagavond op het Mega Piraten Festijn in Nijmegen door haar vriend Patrick van Bree ten huwelijk gevraagd.

De Achterhoekse wordt behandeld tegen borstkanker. Onlangs was ze op Radio Gelderland openhartig over haar ziekte.

'Ik onderzocht mezelf en in vond aan mijn rechterborst een knobbeltje. Ik liet er naar kijken en toen bleek het om een niet-kwaadaardig bultje te gaan, maar op de foto's vonden ze toen in mijn linkerborst alsnog een gezwel. Het is heel snel weggehaald; ik ben blij dat ik het zo snel gevonden heb. Ik ben extra alert want mijn zus vecht al best lang tegen kanker', zei ze in Gelderland Muziekland.

Ondanks die zware en onzekere periode treedt ze op, zo ook gisteravond in de Goffert in Nijmegen. Groot was voor haar de verrassing toen plotseling haar vriend Patrick op het podium verscheen en voor haar op de knieën ging.

Intussen stromen op Facebook de eerste felicitaties aan Kinnaer en haar partner binnen.