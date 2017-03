Susan Krumins vierde in eerste halve marathon

Foto: Omroep Gelderland

VENLO - Atlete Susan Krumins uit Nijmegen is zondag vierde geworden in de halve marathon tijdens de Venloop in Venlo. Het was haar eerste halve marathon.

Krumins liep een tijd van 1.10.52 en was daarmee minder dan een minuut langzamer dan de Keniaanse winnares Naom Jebet (1.10.03). Ook de nummer twee en drie kwamen uit Kenia. Bij de mannen kwamen negen van de eerste tien mannen ook uit Kenia. Beste Nederlander was Gert-Jan Wassink uit Apeldoorn. Hij liep 1.04.57. Dat was bijna vijf minuten trager dan winnaar Meshack Koech. De Keniaan won in 1.00.19.