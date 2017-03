Dreamocracy: scholieren maken confronterend kennis met dictatuur en democratie

NIJMEGEN - Nijmeegse initiatiefnemers houden een crowdfundingactie voor hun plan Dreamocracy. Ze hebben 21.100 euro nodig om hun project te kunnen ontwikkelen. Doel is dat scholieren de verschillen tussen dictatuur en democratie te leren kennen en te leren waarderen dat ze in een democratie leven.

De bedoeling is dat een vluchteling middelbare scholieren lesgeeft. Zo wordt gesimuleerd dat de leerlingen in een dictatuur leven. Deze onvrije situatie kan confronterend zijn en zo hopen de initiatiefnemers dat zij beseffen hoe waardevol vrijheid is.

Gevolg kan zijn dat zij zich gaan inzetten voor de omgeving door bijvoorbeeld te strijden tegen discriminatie, inspraak op school of meedoen in de plaatselijke politiek. Thema's zijn Ik en de ander, diversiteit, informatie en controle, dominantie en onderdrukking.

Een project duurt drie dagen of een dag. Er is al een proef geweest op het Mondial College in Nijmegen. De initiatiefnemers richten zich voorlopig op scholen in Nijmegen en Amsterdam. Ze zijn al met enkele scholen in gesprek. De bedoeling is dat in oktober het eerste pilotproject kan worden gegeven.

Op de website bit.ly/dreamocracy kan een financiële bijdrage worden gedaan.