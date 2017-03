Verdachte hotelmoord eerder weggebleven van tbs-verlof

ARNHEM - De tbs’er die ervan wordt verdacht eigenaar van voormalig hotel Rembrandt in Arnhem Bennie Peters (71) te hebben omgebracht en ook een dakloze vrouw van 73, is eerder niet teruggekeerd van verlof uit een kliniek. Dat bevestigen bronnen rond het onderzoek aan Omroep Gelderland.

Zondag meldde misdaadjournalist Hendrik Jan Kortelink op zijn website dat de verdachte van de dubbele hotelmoord al eens in 2014 niet terugkeerde van verlof in een kliniek in Noord-Limburg.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde destijds aandacht aan zijn verdwijning. De man kon uiteindelijk na een tip worden aangehouden in Maarssen.

De verdachte van de dubbele hotelmoord is een man van 47. Hij verbleef niet meer in de Limburgse instelling, maar in de Oostvaarderskliniek in Almere. Onderdeel van zijn behandeling zou werk buiten de kliniek zijn. Op 15 maart keerde hij niet terug.

Bond van Wetsovertreders

Pieter Vleeming van de Bond van Wetsovertreders zegt tegen Omroep Gelderland dat hij heeft gesproken met mensen uit de Oostvaarderskliniek. De man zou vorig jaar drie keer hebben gevochten met andere bewoners. De laatste keer was in november. Als dat klopt, dan had de moordverdachte nu nog niet opnieuw op verlof gemogen.

Zie ook: