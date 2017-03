Politie neemt bestelbusje en 20 fietsen in beslag

BARNEVELD - De politie heeft zaterdag op de A1 bij Barneveld een bestelbus met een Pools kenteken van de weg gehaald. In het busje stonden fietsen.

Surveillanten zagen op de snelweg dat in het busje fietsen werden vervoerd. Ze vertrouwden de zaak niet en lieten de bestuurder stoppen.

In de bestelbus bleken 20 fietsen te staan zonder slot of waarvan het slot geforceerd was. Van één fiets ontdekten de agenten vrij snel dat die enkele dagen eerder in Alphen aan den Rijn was gestolen.

De bestuurder van de wagen is een 35-jarige man uit Polen. Hij zit vast. De politie heeft de bestelbus en de fietsen in beslag genomen. Waar de fietsen vandaan komen, wordt onderzocht.