Man opgepakt voor brandstichting in woning

Foto: ViWa Media

NIJMEGEN - Een 36-jarige man zonder vaste verblijfplaats is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting in een pand aan de Broerstraat in Nijmegen.

Getuigen zagen dat de man in een pand boven een winkel een vuur aan het stoken was. Die bovenwoning wordt verbouwd. De brandweer wist de verdachte in veiligheid te brengen. Hij bleek niets te mankeren, maar is dus wel opgepakt. Het vuur kon snel geblust worden.