Gelderlanders leiden Tafeltennisbond

ARNHEM - De leiding van de Tafeltennisbond wordt Gelders. Li Jiao uit Oosterbeek is benoemd tot hoofdbondscoach van de Tafeltennisbond. Paul Haldan uit Apeldoorn neemt de rol van technisch directeur op zich.

Li Jiao (44) won vier keer in haar imposante loopbaan het prestigieuze Top 12-toernooi. In 2015 won ze goud op de eerste Europese Spelen.

Haldan (51) werd zes keer Nederlands kampioen in het enkelspel. Internationaal wist hij geen aansprekend toernooi te winnen. Wel bereikte hij de laatste 16 in het enkeltoernooi bij de Olympische Spelen in Barcelona in 1992.

Het duo begint volgende maand.