Automobilist ervandoor na ongeluk

DE GLIND - Een automobilist liet zaterdag rond middernacht zijn twee inzittenden in de steek na een ongeluk.

De man had, nadat hij eerst een elektriciteitskast omver had gereden, zijn wagen met een Litouws kenteken in een tuin geparkeerd in De Glind. Hij was er vervolgens te voet vandoor gegaan.

De gealarmeerde brandweer speurde de omgeving af om te kijken of er meer inzittenden waren. Kort erna vonden ze de bestuurder in een weiland.

Alle drie zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd. De politie nam bij de bestuurder een bloedproef af.