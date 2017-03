Vijftal steelt volle winkelwagen

Foto: ANP

'S-HEERENBERG - Vijf mannen liepen zaterdag tegen 17.00 uur zonder te betalen met een volle winkelwagen een supermarkt in 's-Heerenberg uit. Maar ver kwamen ze niet, want hun gedrag had argwaan gewekt.

Toen agenten poolshoogte kwamen nemen, ontvingen ze Whatsapp-berichten uit de buurt dat de mannen waren wezen winkelen. Op camerabeelden, zo meldt de politie op Facebook, van de plaatselijke Coop was te zien dat het vijftal een volle winkelwagen had gestolen. Vier verdachten werden meteen aangehouden. Een vijfde man werd na aanwijzingen in de buurt in de kraag gegrepen. Behalve een boete voor winkeldiefstal moeten de verdachten 181 euro betalen. Dat geld zijn ze kwijt voor het schade berokkenen aan de supermarkt. Zie ook: Website afrekenen met winkeldieven