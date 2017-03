Wijkagent helemaal klaar met 'kanker' roepen op straat

ERMELO - Wijkagent Jelle van Heerikhuize in Ermelo kon het niet meer aanhoren. Tijdens zijn dienst slingerde hij zaterdagnacht een jongeman van 19 uit Harderwijk op de bon. De reden? De jongen riep telkens 'kanker'.

Op Twitter omschrijft de wijkagent dit taalgebruik als onbehoorlijk, onfatsoenlijk en volstrekt ongewenst, maar daar was de jongen het niet mee eens.

'Ik bepaal zelf wel of ik 'kanker' over straat schreeuw, dat staat niet in het Wetboek van Strafrecht!', fulmineerde de knaap. De wijkagent meldt dat dit klopt, maar dat hij hem toch heeft bekeurd.

Volgens de verordening van de gemeente Ermelo, dat zijn plaatselijk geldende regels, is het wel strafbaar, twittert Van Heerikhuize: 'Openbare fatsoensnormen noemen we dat. 'Kanker' roepen op straat: dat levert je gewoon een bon op.'